Okulda otizmli öğrencilere dayak: Öğretmen gözaltına alındı

Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesindeki Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda, özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan B.N.T. otizmli çocuklara fiziksel şiddet uyguladı. Okulda bu durumu fark edenler, bazı şiddet olaylarını da görüntüledi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis harekete geçti. Polis ekipleri söz konusu öğretmeni evinde gözaltına aldı. Şüpheli öğretmen ifadesi alınarak adli işlemleri yapılması için emniyete götürüldü. Hem güvenlik kamerası hem de cep telefonu görüntülerde öğretmenin, bazı öğrencileri tokatladığı anlar yer aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında özel eğitim gören bir öğrencinin öğretmeni tarafından darbedilmesine ilişkin görüntülerle ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"9 Mayıs'ta Bağlar Polis Merkezi Amirliğimize başvuran bir vatandaşımız, zihinsel engelli çocuğunun öğrenim gördüğü okuldaki öğretmeni B.N.T. tarafından darp ve kötü muameleye maruz kaldığını beyan ederek şikayetçi olmuştur. Emniyet birimlerince gözaltına alınan şüpheli öğretmen, Seyhan Kaymakamlığımızca açığa alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal güvenliği, devletimizin en temel önceliklerindendir. Bu kapsamda, sürece ilişkin tüm işlemler titizlikle yürütülmekte, hiçbir ihmal ve suistimale müsamaha gösterilmemektedir."



Öte yandan, öğretmenin görüntülerden sonra görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.