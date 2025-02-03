Okullar açıldı, denetimler arttı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Şişli Çocuk Büro Amirliği, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerinin katılımıyla, Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Kadıköy, Kağıthane, Küçükçekmece, Şişli, Pendik, Ümraniye, Üsküdar'daki okulların çevresinde denetim gerçekleştirildi.



Denetim noktalarından biri de Şişli'de bulunan Şişli Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi oldu.