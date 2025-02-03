Okullar açıldı, İstanbul trafiği durdu

İstanbul’da iki haftalık ara tatilin ardından okulların yeniden açılmasıyla, sabahın erken saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.



İlk ve orta öğretim kurumlarında okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 178 bin öğretmen, iki haftalık sömestir tatilinin ardından bugün ders başı yaptı.

