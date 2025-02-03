Okullar açıldı, İstanbul trafiği durdu

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci bugün yeniden dersbaşı yaptı. Ara tatilin sona ermesinin ardından, İstanbul’da yeni hafta yoğun trafikle başladı.

Okullar açıldı, İstanbul trafiği durdu

’da iki haftalık ara tatilin ardından okulların yeniden açılmasıyla, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluğu oluştu.

İlk ve orta öğretim kurumlarında okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 178 bin öğretmen, iki haftalık sömestir tatilinin ardından bugün ders başı yaptı.

Okullar açıldı, İstanbul trafiği durdu - 1

Okulların açılmasıyla sabahın erken saatlerinde E-5 Karayolu’nda Halıcıoğlu mevkisi, Haliç Köprüsü, Ankara yönünde yoğunluğu yaşandı.

İBB verilerine göre ’da trafik yoğunluğu saat 08.15 sıralarında yüzde 63 olarak ölçüldü.

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