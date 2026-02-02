Okullar açıldı, İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı

İstanbul, eğitim-öğretim takviminde ikinci dönemin başladığı haftanın ilk gününe yoğun trafikle uyandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB)trafik yoğunluk haritasına göre kentte saat 07.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 70 sınırını aştı.

Kent genelinde işe gitmek için yola çıkan milyonlarca kişiye okul servislerinin yoğunluğunun da eklenmesiyle birlikte ana arter ve cadde ve yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Kentin iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa yönünde yoğunluk Ünalan ve Çamlıca bağlantısında Finanskent'ten başlıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu-Avrupa geçişi ise çok yoğun. Trafik Ataşehir bağlantısından başlıyor.