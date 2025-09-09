Okullar açıldı, plaj boşaldı
Antalya'da yaz aylarında çok sayıda kişinin akın ettiği Konyaaltı Plajı, okulların açılmasıyla boşaldı.
Turizm kenti Antalya'da yaz sıcağı etkisini sürdürüyor.
Hava sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 61 ölçüldüğü kentte, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından sahillerdeki yoğunluk da gözle görülür şekilde azaldı.
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki doluluk oranı, okulların açılmasıyla birlikte yaz tatilinde Antalya'yı tercih eden yerli turistlerin memleketlerine dönmesiyle neredeyse yarı yarıya düştü.
Sahilde yabancı turistlerin yoğunluğu ise dikkat çekti.
