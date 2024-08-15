Okullar açılırken Bakanlık düğmeye bastı: Kırtasiyelerde bunlara mutlaka dikkat edin!

Bakanlıktan yapılan açıklamada okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiye dükkanları olmak üzere perakende ürün satışı yapılan işletmelerde yaygın ve yoğun fiyat etiketi denetimleri yapıldığı belirtildi. Denetimlerin ‘güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans’ ilkesi çerçevesinde sürdürüldüğünün altı çizilen açıklamada, “Ticaret Bakanlığımızca çocuklarımızın sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek ürünlere engel olmak amacıyla gerekli tedbirler alınmakta ve denetimler ‘güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans’ ilkesi çerçevesinde sürdürülmektedir.



Ticaret Bakanlığımıza bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ticaret denetmenleri tarafından imalatçı, ithalatçı ve toptancılarda yoğun olarak gerçekleştirilen denetimlerle güvensiz ürünlerin tüketicilerimize ulaşması engellenmektedir” ifadeleri kullanıldı.



RİSKLİ ÜRÜNLERE TEST



Bakanlık tarafından kırtasiye malzemeleri, okul çantaları, çocuk ayakkabıları ve okul kıyafetleri gibi ürünler kullanımı kısıtlanmış kimyasalların yanı sıra küçük parça, kordon, bağcık gibi çocukların fiziki olarak zarar görebileceği kısımlar açısından akredite laboratuvarda yapılan testlerle inceleniyor.



Ürünlerin oluşturabilecekleri risklerin tespitinin yanı sıra tüketicilerin doğru bir şekilde bilgilendirilmeleri amacıyla etiket bilgileri de kontrol ediliyor.



GÜVENSİZ ÜRÜNLER TOPLATILACAK



Denetimler sonucunda güvensiz bulunan ürün bilgilerinin 'guvensizurun.ticaret.gov.tr’ adresinden erişilebilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketicilerle paylaşacağı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Güvensiz ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak, toplatılması sağlanacak ve bu ürünlerin imalatçı ve ithalatçılarına idari para cezası uygulanacaktır. Güvensiz bulunan ürünlerin ‘sağlığa zararlı madde içermez’ gibi reklam ve tanıtımlarının olduğunun tespit edilmesi durumunda Ticaret Bakanlığımız bünyesinde bulunan Reklam Kurulunca inceleme başlatılacaktır. Bu çalışmalara ek olarak imalatçıların, ithalatçıların ve dağıtıcıların mevzuat hakkında bilgilendirilmesine yönelik rehberlik faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir.”



İSTOÇ'TA ÜRÜNLERDEN NUMUNE ALINDI



İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, İSTOÇ’ta kırtasiye denetimi yaptı. Gruplar halinde kırtasiye malzemesi satan firma ve dükkanlara girip ürünleri denetledi. İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri etiket fiyat kontrolü yaparken, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri ise, ürünlerin güvenliğini kontrol etti. Ekipler, şüpheli gördükleri ürünlerden numune alarak haklarında rapor yazdı.



Tek tek ürünleri kontrol eden ekipler, kurallara uyması için iş yeri sahiplerini uyardı.



10 İLDE EŞ ZAMANLI DENETEM YAPILDI



Okul sezonu öncesi 10 ilde eş zamanlı olarak saat 11.00'de başlatılan denetimlerin Tekirdağ ayağında özellikle kırtasiyeler başta olmak üzere ürün güvenliği ve fahiş fiyat denetimleri gerçekleştirildi.



İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Mersin, Samsun, Tekirdağ ve Van'da Ticaret İl Müdürlükleri ve ilgili kurumlar tarafından yapılan denetimlerde, kırtasiye ürünlerinin güvenliği ve fiyatlarının mevzuata uygun olup olmadığı titizlikle incelendi.



Tekirdağ'da Ticaret İl Müdürlüğü ve Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ekipleri denetimlerde, ürünlerin sağlık ve güvenlik standartlarına uygunluğunu kontrol etti ve fahiş fiyat uygulamaları denetlendi.



Denetim sonuçlarına göre, mevzuata aykırı bulunan ürünler hakkında yasal işlem başlatılacağı bildirildi.



TÜKETİCİLER NELERE DİKKAT ETMELİ



Bakanlığın açıklamasına göre tüketicilerin ürün satın alırken dikkat etmesi gereken hususlar ise şöyle:



"Kırtasiye ürünlerinde imalatçı/ithalatçı açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmelidir. Markası ve modeli belli olan, üzerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünler satın alınmalıdır. Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyarıların bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Örneğin, 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturan kırtasiye malzemelerinde bulunan uyarılar dikkate alınmalıdır. Boya malzemeleri, oyun hamurları, parmak boyaları gibi oyuncak niteliğindeki ürünlerde CE işaretinin bulunmasına dikkat edilmelidir”



Açıklamada tekstil ve ayakkabı ürünlerine ilişkin ise, “Ürünlerin içeriğini gösteren etiketlerin ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir olması zorunludur. Çocuk kıyafetlerinde bulunan kordon, bağcık, küçük parça içeren süslemeler gibi risk oluşturabilecek unsurlara dikkat edilmelidir” ifadelerine yer verildi.



