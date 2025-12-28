Okullar bugün tatil mi? 29 Aralık Pazartesi okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Kar yağışı yurt genelinde etkisini artırarak sürdürüyor. Kar nedeniyle bazı yerlerde eğitime ara verildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları etkili oluyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkili olan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri ile il genelinde planlanan tüm e-sınav faaliyetlerinin de aynı tarihte iptal edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de söz konusu tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Zonguldak için bugün sarı kodlu uyarı verdi.

ŞIRNAK - BEYTÜŞŞEBAP

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Beytüşşebap Kaymakamlığı, kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına karşı oluşabilecek risk göz önünde bulundurularak, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin tüm eğitim çalışanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca ilçemiz ve genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir." denildi.

KASTAMONU - KENT MERKEZİ VE 15 İLÇE

Kastamonu'da kar nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitime, 10 ilçede ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ile İhsangazi, Pınarbaşı, Küre, Devrekani, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Ağlı, Doğanyurt, Araç ve Daday ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildi.

İnebolu, Çatalzeytin, Abana, Bozkurt ve Cide ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılamayacak.

Açıklamanın devamında, eğitim öğretime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

VAN



Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BOLU



Bolu’da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir" denildi.



DÜZCE



Düzce'de devam eden kar yağışı ve meteorolojinin uyarıları dikkate alınarak okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacak.

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Hafta sonu boyunca vilayetimiz genelinde etkili olan ve meteorolojik tahminlere göre sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 29 Aralık 2025 Pazartesi vilayetimiz genelinde resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile (sağlık, güvenlik gibi 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği ilgili birimler tarafından değerlendirilerek planlanacaktır) malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederiz"

AKSARAY

Aksaray Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yağan kar yağışı ile birlikte oluşması muhtemel tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 29 Aralık'ta eğitime ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

YOZGAT - 4 İLÇEDE EĞİTİME ARA



Yozgat'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, düşük hava sıcaklığı ve buzlanma nedeniyle 4 ilçede eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Düşük hava sıcaklığı, aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerimizde eğitime 29 Aralık Pazartesi günü bir gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



MUŞ



Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde önceki gün başlayan yoğun kar yağışının etkisini sürdüreceği bildirildi.

Buzlanma riskinin ve elverişsiz hava koşullarının da devam edeceği bilgisine yer verilen açıklamada, il genelindeki üniversiteler hariç resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.



BİTLİS



Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, kent genelinde yer yer yoğun ve kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi. Hava sıcaklıklarının düşmesine bağlı buzlanma riskinin de bulunduğunun kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Bitlis genelinde tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu olan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de idari izinli sayılacaktır. 24 saat esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır."



BARTIN



Bartın'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime , 1 gün süreyle ara verildi.

Bartın Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.



KARABÜK



Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi günü tatil edildi. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle pazartesi günü okulların bir gün tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 29 Aralık Pazartesi günü Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel ihtiyaçlı personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

HAKKARİ



Hakkari Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Saat 09.00'dan sonra başlayacak kar yağışının öğle saatlerinde etkisini artıracağı belirtilen açıklamada, vatandaşların ve öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 29 Aralık 2025 Pazartesi günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği ve kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri 29 Aralık 2025 Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır."



SİNOP



Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle bazı ilçelerde için taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği vurgulandı. Kar yağışıyla birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Ayancık ve Durağan ilçelerindeki tüm taşımalı okullarda, Gerze, Erfelek, Türkeli ve merkez ilçede ise kısmi olarak 29 Aralık Pazartesi günü taşımalı eğitim, öğretime ara verilmiştir."

AĞRI



Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köyler ile taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrenciler ile köy okullarında görevli öğretmenler için eğitim ve öğretime pazartesi günü ara verildiği kaydedildi.



MARDİN



Mardin'de beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler sonucu kar yağışı ve soğuk hava koşullarının il genelinde etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Kent genelinde beklenen kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskinden dolayı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda Mardin genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.



ÇANKIRI - 5 İLÇE



Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındığı belirtildi.

Bu nedenle Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerindeki tüm kademe ve türdeki okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği vurgulanan açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu ana sınıfına devam eden ebeveynlerin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Eldivan, Kurşunlu, Korgun ve Ilgaz ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

BİNGÖL - ADAKLI, KİĞI



Bingöl'ün Adaklı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçede her seviyedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kiğı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek risk ile tehlikelere karşı tedbir amacıyla bugün ilçedeki her seviyede resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

KIRŞEHİR



Kırşehir Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bir günlük ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.



ŞANLIURFA



Şanlıurfa Valiliği, beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Halfeti ve Birecik ilçeleri hariç kent genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı ve soğuk hava beklendiği belirtildi.

Alınan tedbirler kapsamında eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birecik ve Halfeti dışında bütün ilçelerimizdeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır."

TOKAT

Tokat'ın İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Başçiftlik ve Yeşilyurt ilçesinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor. Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçede bugün eğitime ara verildi. Sulusaray ilçesinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

BİLECİK

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

ORDU

Ordu Akkuş Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı, don ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Çaybaşı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise İlküvez İlk ve Ortaokulu, İlküvez İmam Hatip Ortaokulu, İlküvez Çok Programlı Anadolu Lisesi, Taşkesiği İlk ve Ortaokulu, Göksu İlk ve Ortaokulu, Şehit İslam Çubuk İlk ve Ortaokulu ile Çakıllı İlkokulu'nda eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.

ELAZIĞ

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Hatipoğlu, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Değerli öğrenciler olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezimizde eğitime 29 Aralık itibarıyla bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli personelimiz de idari izinli sayılacaktır. İlçelerimiz için kaymakamlıklar duyuru yapacaklar. Gününüzü iyi bir şekilde değerlendirmenizi dilerim."