Okullar hangi illerde tatil oldu?

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı şehirlerde eğitime ara verildi. İstanbul'da da kar yağışı beklenirken, okulların tatil olmasına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

OKULLAR HANGİ İLLERDE TATİL OLDU

ÇANAKKALE



Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle 12 Ocak Çarşamba günü, il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verileceği duyuruldu.



Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararının ise, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarca değerlendirilerek alınacağı, bu kararların da en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı. Aynı gün il genelinde kronik hastalığı bulunan personeller, hamile personeller ile engelli personellerin de 1 gün idari izinli sayılacakları duyuruldu.

KIRKLARELİ



Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkezinde ve Kofçaz İlçemizde olumsuz hava koşulları sebebiyle; resmî-özel tüm okullar ile bağlı bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 12 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

BİNGÖL



Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun Kar Yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştığı ilçede, eğitime 2 gün ara verildi.



DENİZLİ



Çameli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "12 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesine, engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına Kaymakamlığımızca karar verilmiştir” denildi.

KONYA



Konya'nın Derebucak ilçesinde kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.



Derebucak'da yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile tüm eğitim kurumlarında çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi.



Uzaktan eğitim kararı alınan ilçede, engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

TUNCELİ



Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğu ilçede eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.



Ovakcık'ta 3 gündür aralıksız yağan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. İlçe merkezinde 70 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde bir metreyi aştı, 20 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçede etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.



Kaymakamlık, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin bir daha izinli sayılacağı açıklamasını yaptı.



Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan köy yollarının açılması için ise ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Öte yandan, Tunceli Valiliği kar yağışı ve tipi nedeniyle Pülümür-Erzincan Karayolu'nu kullanacak sürücülerin yanlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.