Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil uzatıldı mı?

Sömestr ya da 15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatili devam ediyor. Öte yandan 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilinin süresiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İddialar ardından öğrenciler ve veliler, 15 tatilin sona erip okulların açılacağı tarihi araştırıyor.



YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI?



Bir sosyal medya hesabı "Öğrenciler tatile doyacak! 15 günlük tatil 1 aya uzatıldı" ifadelerini kullanarak, yarıyıl tatilinin iki haftadan bir aya çıkarıldığı iddiasını gündeme getirdi. Paylaşımda bir internet haber sayfasının linkinin yer aldığı görülürken, herhangi bir resmi belgeye ya da açıklamaya yer verilmediği dikkat çekti.



Bilindiği üzere öğrenciler her yıl düzenli olarak 15 günlük ara tatil yapıyorlar. Fakat bazı durumlarda bu ara tatil süresi 1 aya kadar uzayabiliyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı 07.07.2023 tarihinde yayımladığı çalışma takviminde 2023-2024 eğitim öğretim yılının tatil dönemlerini her sene olduğu gibi eğitim öğretim yılının başında paylaştı. Yayımlanan takvime göre 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik yok. Daha önceki senelerde olduğu gibi bu sene de yarıyıl tatili on beş gün olarak belirlendi.



İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Yeni eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili, 22 Ocak Pazartesi günü başlayacak, 2 Şubat Cuma günü tamamlanacak.



İkinci dönem, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan-12 Nisan arasında yapılacak.



2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.