Okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer deprem bölgesi için tarih verdi

Okulların açılacağı tarih, ara tatil döneminin bugün başlamasıyla birlikte merak ediliyor. Deprem bölgesinde bulunan Hatay ve Adıyaman'da da okulların ne zaman açılacağı, Bakan Özer'in açıklamaları sonrasında yanıt buldu. Peki, deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Milli Eğitim Bakanı Özer, "24 Nisan itibarıyla Hatay ve Adıyaman merkez ve tüm ilçelerde eğitim ve öğretim başlayacak. 81 ilde eğitim ve öğretim devam edecek" açıklamasında bulundu.



Buna göre; Deprem bölgesi dahil tüm illerde ve ilçelerde okullar 24 Nisan 2023 Pazartesi günü itibarıyla açılacak.

ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvimle birlikte, 2023 yılı ara tatil tarihleri belli oldu.



Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil bugün itibarıyla başlayacak ve tatilin bayramla birleşmesi nedeniyle 24 Nisan 2023 tarihinde sona erecek.