Okullar tatil mi? 13 Aralık 2024 kar tatili olan iller
Yurdun bazı bölümlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyordu. İlk kar tatili haberi Van'dan geldi.
Van'da kar nedeniyle eğitime ara verildi. Van'da yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
VALİLİK AÇIKLADI
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilde yoğun kar, buzlanma ve sis etkili oluyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki resmi ve özel olmak üzere tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ya da anaokuluna giden kamu çalışanı anneler de izinli sayılacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kar Yağışı
- Eğitim
- Van