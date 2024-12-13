Okullar tatil mi? 13 Aralık 2024 kar tatili olan iller

Van'da kar nedeniyle eğitime ara verildi. Van'da yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



VALİLİK AÇIKLADI



Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilde yoğun kar, buzlanma ve sis etkili oluyor.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki resmi ve özel olmak üzere tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.



Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ya da anaokuluna giden kamu çalışanı anneler de izinli sayılacak.