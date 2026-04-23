Okullara 7 basamaklı güvelik önlemi. İçişleri Bakanı Çiftçi alınacak önlemleri açıkladı

Okullara yeni güvenlik önlemleri geliyor. Açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nden geldi. Bakan Çiftçi, “81 il valiliğine önlemlere ilişkin genelge göndereceğiz.” dediği düzenlemenin 7 basamaklı çerçeveden oluştuğunu belirtti.

Öncelikle bütün okulların çevresini yeniden risk esaslı değerlendirileceğini, giriş-çıkış yoğunluğu, öğrenci hareketliliği, servis güzergahları, kör noktalar ve çevresel risk alanları tek tek gözden geçirileceği bilgisini veren Çiftçi'nin açıklamaları şu şekilde devam etti:

KOLLUK GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTACAK, DENETİMLER SIKLAŞACAK

"Okul giriş ve çıkış saatlerinde kolluk görünürlüğü artırılacak. Metruk yapılar, parklar, internet kafeler, oyun salonları ve öğrencilerin yoğun bulunduğu güzergâhlarda devriye ve denetimler sıklaştırılacak.

Kamera sistemleri, giriş-çıkış kontrolü, ziyaretçi usulleri ve güvenli toplanma alanları yeniden değerlendirilecek; eksikler süratle giderilecek.

OKUL GÜVENLİĞİ TOPLANTILARI HER AY YAPILACAK

Daha önce yılda iki kez yapılan “Okul Güvenliği” toplantıları artık her ayın ilk haftasında düzenli yapılacak. Her okulda okul müdürü, rehber öğretmen, en yakın kolluk amiri ve sosyal hizmet uzmanının yer alacağı bir 'güvenlik kurulu' oluşturulacak."

7 BASAMAKLI GÜVENLİK MODELİ

Biz burada yedi basamaklı bir çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Bunlar; risk ve tehdit analizlerinin yenilenmesi, fiziki güvenlik önlemlerinin artırılması, erken uyarı sistemi, takip görevi, rehberlik-güvenlik koordinasyonu, bakanlıklar arası eşgüdüm ve acil durum farkındalık eğitimi.

Meseleyi sadece bina güvenliği olarak görmüyoruz; akran zorbalığı, tehdit dili, dışlanma, öfke kontrolü, içine kapanma ve dijital risk işaretleri de yakından izlenecek. Devamsızlık yapan, okul ile bağı zayıflayan ve risk altında olduğu değerlendirilen çocuklar için okul-aile-rehberlik-kamu kurumları arasında daha yakın izleme ve destek süreci kurulacak.

SİLAH SAHİBİ AİLELERE UYARI

Rehberlik ve psikososyal destek hizmetleri güçlendirilecek. Sosyal medya, dijital mecralar, şiddeti özendiren içerikler ve olumsuz rol modeller konusunda da önleyici bilinçlendirme çalışmaları yaygınlaştırılacak.

Ruhsatlı silah sahibi ebeveynlere yönelik bilinçlendirme yapılacak, ruhsatsız silahla mücadele de tavizsiz sürecek. Olası olaylarda müdahale sırası, kurumlar arası koordinasyon ve ilk müdahale kapasitesi yeniden gözden geçirilecek. Her il kısa, orta ve uzun vadeli uygulama planı hazırlayacak ve tedbirleri düzenli olarak Bakanlığımıza raporlayacak."