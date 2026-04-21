Okullara yönelik tehdit paylaşımlarına operasyon: İzmir'de bir şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta 14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen okul saldırıları sonrası denetimler artırıldı.

İzmir 'de eğitim kurumlarını hedef alan birtakım tehdit içerikli sosyal medya paylaşımları tespit edildi.

Halk arasında korku ve panik yaratmayı amaçlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 25'i suça sürüklenen çocuk 30 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri tutuklandı, biri hala gözaltında. Diğer zanlılar ise adli kontrolle serbest bırakıldı.