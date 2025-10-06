Okullarda "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" düzenlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Özel Kalem Müdürlüğü'nce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzası ile gönderilen yazıda, Filistin'de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekmek ve öğrencilerde barış, demokrasi ile insan hakları bilincinin güçlendirilmesinin amaçladığı bildirildi.

MEB bu amaçla, 7 Ekim Salı sabahı tüm okullarda eşzamanlı farkındalık etkinlikleri düzenlenmesi istendi.

Açıklamada, "Bu etkinliklerle, Filistin'deki insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesine yönelik kararlı desteğimizi somut biçimde göstermek ve gençlerin insan hakları ile demokratik duyarlılığını, ortak sorumluluk bilincini en üst düzeyde pekiştirmek amaçlanmaktadır" denildi.



Açıklamada, söz konusu organizasyonun, okulların genel huzur ve disiplinini zedelemeyecek şekilde yüksek katılım ve titiz bir planlamayla gerçekleştirilmesi de istendi.

