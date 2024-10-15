Okullarda gıda denetimi: Bozuk 80 kilogram ete el konuldu

Öğrencilerin hijyenik ve sağlıklı gıda tüketmesi amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda Sağlık İşleri ve Zabıta Daire Başkanlıkları tarafından okul yemekhanelerine yönelik 10 gün boyunca denetim gerçekleştirildi.