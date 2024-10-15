Okullarda gıda denetimi: Bozuk 80 kilogram ete el konuldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından iki okulun yemekhanesinde yapılan gıda denetiminde, son kullanma tarihi geçmiş 80 kilogram tavuk etine el konuldu. Etler imha edilirken okul yönerimi hakkında da yasal işlem uygulandı.

Okullarda gıda denetimi: Bozuk 80 kilogram ete el konuldu

Öğrencilerin hijyenik ve sağlıklı gıda tüketmesi amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Sağlık İşleri ve Zabıta Daire Başkanlıkları tarafından okul yemekhanelerine yönelik 10 gün boyunca denetim gerçekleştirildi.

Okullarda gıda denetimi: Bozuk 80 kilogram ete el konuldu - 1

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gıda Denetim Ekibi ve Zabıta Dairesi Başkanlığı personelince ortaklaşa yapılan denetimlerde, iki okulda son kullanma tarihi geçmiş 80 kilogram etine el konuldu.

Okul yönetimleri hakkında yasal işlem yapan ekipler sağlığa zararlı etleri de imha etti.

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