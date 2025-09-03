Okullarda istenen bağış paraları velileri isyan ettirdi

Özel okullardaki yüksek zamlar nedeniyle birçok veli, çocuklarını devlet okullarına yönlendirdi ancak artan bu talep yeni bir sorunu da beraberinde getirdi.



Çocuklarını zorunlu kayıt okulları yerine kendisine daha uygun bir okula kaydettirmek isteyen veliler, akılalmaz bağış talepleriyle karşılaşıyor.



Okullar için istenen bağış, zorunlu olmasa da kayıt için şart koşuluyor ve istenen paralar ise dudak uçuklatıyor.



SEMTLERİN GELİR DÜZEYİNE GÖRE DEĞİŞİYOR



Gelir düzeyi düşük bölgelerde en düşük rakam 10-20 bin liradan başlıyor.



Ataşehir, Şişli ve Kadıköy'deki devlet okullarında ise bu ücretler 300 bin liraya kadar çıkıyor.



Bağış altında istenen ücretlere veliler isyan ediyor.



VELİLER NASIL BİR YOL İZLEMELİ?



VELİ-DER Genel Başkanı Ömer Yılmaz, velileri uyardı.



Okulda boşluk varsa öğrencinin kaydının yapılması gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Bu ücret talep edilemez. Mutlaka bu durumu Milli Eğitim Bakanlığı'na, CİMER'e ya da bize bildirin. Bu paraların kesinlikle ödenmemesi gerekiyor." dedi.