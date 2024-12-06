Velilere okul kıyafeti müjdesi: 4 yıl değişmeyecek, olan da kullanılacak

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğik de değişikliğe gidildi. Resmi Gazete yayınlanan yönetmeliğe göre, okullar artık her yıl kıyafet değiştiremeyecek, velileri kıyafat almak için belirli mağazalara yönlendiremeyecek.

Belirlenen okul kıyafeti 4 eğitim ve öğretim yılı geçmeden de değiştirilemeyecek. Yönetmelikte, "Okul kıyafeti değiştirildiğinde ara sınıflardaki öğrenciler bir üst öğrenim kademesine geçinceye kadar mevcut okul kıyafetini giymeye devam edebilir." denildi. Yönetmeliğe göre okul kıyafetlerinde şu konulara dikkat edilecek:

- Belirlenen okul kıyafeti 1739 sayılı Kanunda yer alan genel ve özel amaçlar ile temel ilkeler doğrultusunda ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olacak.



- Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarındaki öğrenciler, yaş grubu özelliklerine uygun, temiz ve düzenli bir kıyafet giyecek.



- Öğrenciler, öğrenim gördükleri programın özelliğine göre atölye, işlik, laboratuvar ve işyerlerinde okul yönetiminin onayı ile önlük, tulum veya yapılan işin özelliğine uygun kıyafet giyebilecek.

- Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrencilerin özürlerinin gerektirdiği şekilde giyinmelerine izin verilecek.



- Özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak.



- Okul kıyafeti temin edilmesine yönelik olarak okul-aile birliklerince kıyafet satışı ve serbest rekabet şartlarını ihlal eden yaklaşım ve yönlendirmeler yapamayacaklar.