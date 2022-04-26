Okullarda maske zorunluluğu kalktı mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün son toplantısını yaptı.



Toplantı sonrası kurul üyeleriyle birlikte kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kapalı alanlarda maske zorunluluğunun sona erdiğini duyurdu.



Günlük yeni vaka sayısı binin altına düşene kadar ise toplu taşımada ve sağlık kuruluşlarında maske zorunlu olmaya devam edecek.



Okullardaki maske zorunluluğu da kaldırıldı.



Twitter hesabından maskeli bir öğrencinin fotoğrafıyla paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hatıra fotoğrafımızı çektirelim. Okullarda maske mecburiyeti kalktı" ifadelerini kullandı.

HATIRA FOTOĞRAFIMIZI ÇEKTİRELİM. Okullarda maske mecburiyeti kalktı. pic.twitter.com/o3NJN5JvNo — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2022