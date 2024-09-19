Okullarda temizlik görevlisi sorunu! Okulu veliler temizliyor

Deniz Tüysüz-NTV İstanbul Görüntüler İzmir'den bir devlet okulundan. Temizlik görevlisi olmadığı için okulu veliler temizliyor.

Okula görevlisi biri gelmediği için dönüşümlü olarak temizlik yaptıklarını belirten bir veli, "2 haftadır arkadaşlarla birlikte temizlik yapıyoruz." dedi.



"Her yıl okulumuzdaki öğrenci sayısına göre İŞKUR'dan bir temizlik görevlisi geliyordu. Bu yıl olmadığı için 2 haftadır çocuklarımızın okulunu biz temizliyoruz."

Geçen yıl temizlik görevlilerine 17 bin liralık asgari ücret veriliyordu. Ancak bu dönem sistem değişti. Personelin İŞKUR bünyesindeki İşgücü Uyum Programı'ndan karşılanmasına karar verildi. Haftada üç gün ve azami 22,5 saat çalışma süresi öngörüldü. Ancak ücret ayda 8 bin 447 lira olunca yeterli personel bulunamadı.



Memur-Sen açıklama yaparak, asgari ücretin altında, emekliliğe yansımayan çalışma biçiminin talep görmeyeceğini belirtti. Maaşın 12 bin liraya yükseltilmesini istedi.

"Maalesef personel olmadığı için biz temizlemek zorunda kalıyoruz. Belirlediğimiz veliler hergün okulu gelerek temizlik yapıyor. Evde bekleyen bir çocuğum daha var ama buraya gelmek zorunda kaldım."