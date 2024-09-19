Okullarda temizlik görevlisi sorunu! Okulu veliler temizliyor

Eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okullarda temizlik sorunları ortaya çıktı. Temizlik personeli eksikliği nedeniyle okul yönetimleri, velilerden eleman istihdam etmek için maddi destek talep ediyor. Bazı okullarda da veliler de dönüşümlü olarak okulu ve sınıfları temizliyor.

Deniz Tüysüz-NTV İstanbul

Görüntüler İzmir'den bir devlet okulundan. Temizlik görevlisi olmadığı için okulu veliler temizliyor.

Okullarda temizlik görevlisi sorunu! Okulu veliler temizliyor - 1

Okula görevlisi biri gelmediği için dönüşümlü olarak temizlik yaptıklarını belirten bir veli, "2 haftadır arkadaşlarla birlikte temizlik yapıyoruz." dedi. 

Okullarda temizlik görevlisi sorunu! Okulu veliler temizliyor - 2 "Her yıl okulumuzdaki öğrenci sayısına göre İŞKUR'dan bir temizlik görevlisi geliyordu. Bu yıl olmadığı için 2 haftadır çocuklarımızın okulunu biz temizliyoruz."

Geçen yıl temizlik görevlilerine 17 bin liralık asgari ücret veriliyordu. Ancak bu dönem sistem değişti. Personelin İŞKUR bünyesindeki İşgücü Uyum Programı'ndan karşılanmasına karar verildi. Haftada üç gün ve azami 22,5 saat çalışma süresi öngörüldü.

Ancak ücret ayda 8 bin 447 lira olunca yeterli personel bulunamadı.

Okullarda temizlik görevlisi sorunu! Okulu veliler temizliyor - 3

Memur-Sen açıklama yaparak, asgari ücretin altında, emekliliğe yansımayan çalışma biçiminin talep görmeyeceğini belirtti. Maaşın 12 bin liraya yükseltilmesini istedi.

Okullarda temizlik görevlisi sorunu! Okulu veliler temizliyor - 4 "Maalesef personel olmadığı için biz temizlemek zorunda kalıyoruz. Belirlediğimiz veliler hergün okulu gelerek temizlik yapıyor. Evde bekleyen bir çocuğum daha var ama buraya gelmek zorunda kaldım."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı ile görüştüğünü ve eğer başvuru olursa 120 bin temizlik personelinin alınacağını açıkladı.

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