Okullarda temizlik görevlisi sorunu! Okulu veliler temizliyor

Deniz Tüysüz-NTV İstanbul
Görüntüler İzmir'den bir devlet okulundan. Temizlik görevlisi olmadığı için okulu veliler temizliyor.
Okula görevlisi biri gelmediği için dönüşümlü olarak temizlik yaptıklarını belirten bir veli, "2 haftadır arkadaşlarla birlikte temizlik yapıyoruz." dedi.
Geçen yıl temizlik görevlilerine 17 bin liralık asgari ücret veriliyordu. Ancak bu dönem sistem değişti. Personelin İŞKUR bünyesindeki İşgücü Uyum Programı'ndan karşılanmasına karar verildi. Haftada üç gün ve azami 22,5 saat çalışma süresi öngörüldü.
Ancak ücret ayda 8 bin 447 lira olunca yeterli personel bulunamadı.
Memur-Sen açıklama yaparak, asgari ücretin altında, emekliliğe yansımayan çalışma biçiminin talep görmeyeceğini belirtti. Maaşın 12 bin liraya yükseltilmesini istedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı ile görüştüğünü ve eğer başvuru olursa 120 bin temizlik personelinin alınacağını açıkladı.
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