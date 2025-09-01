Okullarda uyum haftası başladı: İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

Türkiye genelinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası bugün itibarıyla başladı.

Bu kapsamda okul servislerinin trafiğe katılması ve haftanın ilk iş gününün getirdiği yoğunluk nedeniyle İstanbul'da sabah saatlerinde trafik ağır ilerledi.

Bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii de trafiğin yoğun olduğu bölgelerden birisi oldu.

Araçlar Edirnekapı istikametinde trafikte güçlükle ilerledi.

Yenibosna'da da sabahın erken saatlerinde trafikte araç yoğunluğu olduğu görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'nda saat 08.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar için başlayan uyum haftasında öğrencilerin okula adapte olması amaçlanıyor.



Yeni eğitim-öğretim yılı ise, 8 Eylül'de başlayacak.

