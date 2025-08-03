Okullarda yeni dönem

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından serbest kıyafet uygulaması 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla kaldırıldı.

Forma dönemi yeniden başlayacak. Okul kıyafetlerinin ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir olması gerekiyor.

Uygulamaya göre okul aile birlikleri kıyafet satışı yapamayacak, yönlendirmelerde de bulunamayacak. Formalarda rozet, arma gibi simgeler kullanılmayacak ve belirlenen kıyafet en az 4 yıl değiştirilmeyecek.

CİMER'E TEŞEKKÜR

Alınan karar veliler tarafından da olumlu karşılandı.

CİMER'e gönderilen mesajlar ve yapılan aramalarda, veliler karardan duydukları memnuniyeti paylaştı.

