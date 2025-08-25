Okullarda yeni döneme hazırlık

Yeni eğitim öğretim sezonunun açılmasına kısa bir süre kala İstanbul'daki okullarda bakım, onarım çalışmaları yapılıyor.

Okullarda yeni döneme hazırlık

2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk ders zili 8 Eylül Pazartesi günü çalacak.

öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler ise 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimlerine katılacak.

Okullarda yeni döneme hazırlık - 1 Hazırlanan plan doğrultusunda devlet okullarının bahçelerinde temizlik ve düzenleme yapıldı.

GELENEKSEL OYUN GRUPLARI ÇİZİLDİ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da okulların açılmasından önce bakım, onarım, yenileme çalışmaları başladı.

Belediye ekipleri, bahçelere geleneksel oyunların bulunduğu alanlar çizdi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...