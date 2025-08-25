Okullarda yeni döneme hazırlık
Yeni eğitim öğretim sezonunun açılmasına kısa bir süre kala İstanbul'daki okullarda bakım, onarım çalışmaları yapılıyor.
2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk ders zili 8 Eylül Pazartesi günü çalacak.
Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler ise 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimlerine katılacak.
Hazırlanan plan doğrultusunda devlet okullarının bahçelerinde temizlik ve düzenleme yapıldı.
GELENEKSEL OYUN GRUPLARI ÇİZİLDİ
Her yıl olduğu gibi bu yıl da okulların açılmasından önce bakım, onarım, yenileme çalışmaları başladı.
Belediye ekipleri, bahçelere geleneksel oyunların bulunduğu alanlar çizdi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Okul
- Yurt Haber