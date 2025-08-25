Okullarda yeni döneme hazırlık

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler ise 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimlerine katılacak.

GELENEKSEL OYUN GRUPLARI ÇİZİLDİ



Her yıl olduğu gibi bu yıl da okulların açılmasından önce bakım, onarım, yenileme çalışmaları başladı.

Belediye ekipleri, bahçelere geleneksel oyunların bulunduğu alanlar çizdi.