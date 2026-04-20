Okullarda yeni önlemler gündemde. Bakan Tekin: En küçük bir tavize izin vermeyeceğiz
20.04.2026 10:32
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin okul saldırılarına ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. Bakan Tekin, "Evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin vermeyeceğiz." dedi.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş 'taki saldırıların ardından okullarda alınacak yeni önlemlere ilişkin çalışmalar devam ederken Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin'den bir açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Hepimizi üzüntüye boğan elim hadiselerin ardından haftanın ilk gününde okullarımızdayız." ifadelerine yer verirken çocukların güvenliği konusunda en küçük bir tavize bile izin vermeyeceklerini belirtti.
“ÇOCUKLARIMIZIN GÖZLERİNDE PARLAYAN IŞIĞI KORUMAK SORUMLULUĞUMUZ”
“Eğitim ailesi olarak şimdi bize düşen, toprağa umudun tohumlarını yeniden ekmektir. Evlatlarımızın huzurunu sükûnetle inşa etmek, çocuklarımızın gözlerinde parıldayan o ışığı korumak Bakanlık olarak sorumluluğumuzdur.” mesajını da veren Bakan Tekin, açıklamasına şöyle devam etti:
“Çocuklarımızın insani değerlerini, devletimizle ve bu aziz milletle olan güçlü bağlarını kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu inanç ve gayretle, Türkiye’nin millî birliğinin ve beraberliğinin her daim korunması için el birliğiyle, dayanışma içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”
“KIYMETLİ ÖĞRETMENLERİMİZİN EMEĞİ ÜLKEMİZİN GELECEĞİDİR”
“Şefkati ve özverisiyle yarınlarımız için yorulmak nedir bilmeden çalışan kıymetli öğretmenlerimizin emeği ülkemizin geleceğidir. Bu sabah ellerinde ay-yıldızlı bayraklarımızla okullarımızı bir kenetlenme alanına çeviren meslektaşlarımıza, velilerimize ve sendikalara şükranlarımı sunuyorum. Şanlı bayrağımızın gölgesi; birliğimizin, beraberliğimizin ve evlatlarımıza hep birlikte sahip çıkma kararlılığımızın en büyük nişanesidir.” diyen Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:
“Hepimizi derinden üzen bu elim hadiselerde kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyor; hadiselerden etkilenen değerli vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, bilhassa sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her şeyin en iyisine layık olan evlatlarımıza ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimize hayırlı haftalar diliyorum."
14 yaşındaki İsa Aras Mersinli eğitim gördüğü okulda saldırı düzenlemişti.
NE OLMUŞTU?
Kahramanmaraş'ta 15 Nisan 2026 tarihinde, saat 13.30 sıralarında Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenlendi.
Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre önce 4 kişinin yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Saldırı sonrasında yapılan ikinci açıklamada, yaşamını yitirenlerin sayısının 9 olduğu, 8 öğrenci, bir de öğretmenin kurtarılamadığı bilgisi verildi.
Bu saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevinden alınmıştı.
Şanlıurfa'daysa Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eski bir öğrencisi, sabah saatlerinde okula girerek pompalı tüfekle ateş açmış, bazı öğretmen ve öğrencileri rehin olarak almıştı.
Saldırgan, kendi silahıyla hayatına son vermişti. Saldırının ardından okul müdürü ve yardımcısı görevden alınmıştı.