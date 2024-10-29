Okullarda yeni dönem: Kızılay kolu geri dönüyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, kapsamlı etkinliklerle kutlayacakları haftanın Türk Kızılayın bir bayramı olduğunu belirtti. Türk Kızılayın kan bağışı etkinlikleri, deprem ile afetlere hazırlık ve sağlıklı yaşamı insanlara çağrıştırdığını aktaran Yılmaz, "Kızılay denildiği zaman ne akla gelsin dediğiniz zaman iyilik akla gelsin diyorum. Çünkü Kızılay günün sonunda bir kurum değil. Kızılay bir gönüllülük hareketi ve bu gönüllülük hareketinin ana omurgasını da iyilik oluşturuyor." diye konuştu. "BEN KÜÇÜKKEN KIZILAY KOLU'NDAYDIM" Etimesgut yerleşkelerinde gelenekselleşen "Kızılay Haftası Sokağı"nı çocuklar için tekrar kuracaklarını anlatan Yılmaz, bu yılki kutlamalar kapsamında ana temalarının "Kızılay Kolu" olacağını bildirdi.

MEB ile okullarda Kızılay Kolu'nun yaygınlaştırılması amacıyla pilot proje yürüttüklerini anımsatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu sene MEB ile yaptığımız protokolle çalışmaların son aşamasına geldik. Bu çalışmalarla her ilçede bir tane 'Kızılay öğretmeni'miz ve illerde de bir 'koordinatör öğretmen'imiz oluyor. Ben küçükken Kızılay Kolu'ndaydım. Bizim için çok kıymetliydi. Bir tane ecza dolabımız vardı. O ecza dolabının anahtarı Kızılay Kolu'na verilirdi.



Belki benim de doktor olmamda etkisi olmuş bir Kızılay Kolu anım vardır. Bizim jenerasyonumuzda birçok insanda bu anı var aslında. Kızılay Kolu çocuklarımızı birbirini ayrıştıracak değil ama onları birleştirecek, bir ortak noktada buluşturacak. İyilik, yardımlaşma ve dayanışma temelinde hareket etmelerini sağlayacak bir kültürü, gelecek nesillerimize emanet etmeyi hedefliyoruz. Bu Kızılay kollarının büyük anlamdaki lansmanını da bu sene Kızılay Haftası'nda yapıyor olacağız."