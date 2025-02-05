Okulu basıp öğretmenin burnunu kırdılar
Mersin'de beden eğitimi öğretmeni, okul bahçesinde bir veli ve oğlunun saldırısına uğradı. Olayda öğretmenin burnu kırılırken, gözaltına alınan saldırganlar tutuklandı.
Mersin'in Silifke ilçesindeki Sarıcalar İlkokulu'nda, beden eğitimi dersinde 8. sınıf öğrencilerinden birinin kolu kırıldı.
Okul yetkilileri çocuğu hastaneye götürdü. Daha sonra öğrencinin ailesine de haber verildi.
Çocuğun haberini alan babası ve ağabeyi okula gidip o sırada bahçede bulunan beden eğitimi öğretmenine saldırdı.
Dövülen öğretmeni meslektaşları kurtardı. Hastaneye kaldırılan öğretmenin burnunun kırıldığı belirlendi.
Kısa süre içinde yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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