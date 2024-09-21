Okulun 4. katından merdiven boşluğuna düşen kız çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

Olay, Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Orta Okulu'nda dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun yangın merdivenine çıkan 14 yaşındaki Gizem Kazdal, merdiven boşluğunda bulunan filenin mukavemet gösterememesi sonucu yüksekten düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTÜ) Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Kazdal burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Rize'nin Güneysu ilçesi Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanan Gizem Kazdal'ın cenaze töreninde baba Ramazan Kazdal ve Yargıtay Üyesi amca Şaban Kazdal ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze törenine Rize Valisi İhsan Selam Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Rize İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Alb. Ali Güngör, Rize Milletvekili Muhammed Avcı, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gizem Kazdal cenaze namazının ardından Kıbledağı köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

