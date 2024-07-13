Okulun çatısı alevlere teslim oldu, polis Türk bayrağını kurtardı

Samsun’da bir okulun çatısı çıkan yangında alevlere teslim oldu. Olay yerindeki polis, yanma tehlikesi bulunan Türk bayrağını alarak güvenli alana götürdü.

Okulun çatısı alevlere teslim oldu, polis Türk bayrağını kurtardı

Nazmiye-Ünal Soğancı Ortaokulunun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede tüm çatıyı kaplayan alevleri gören çevredeki vatandaşlar olayı 112'ye bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları ve Terme Belediyesine ait su tankeriyle yangına müdahale edildi.

Yaklaşık yarım saat süren müdahaleler sonrası yangın söndürülerek soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangında okulun çatısı tamamen kül olarak kullanılamaz hale geldi.

Olayda polis ekipleri okul önünde bulunan bayrak direğindeki Türk bayrağının yanma tehlikesi olduğunu fark etti.

Zarar görmemesi için direkten bayrağı söken polis, bayrağı katlayarak güvenli bölgeye aldı. Polisin bu davranışı izleyenlerin takdirini topladı.

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