Okulun çatısı evin üzerine uçtu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir okulun çatısını evin bahçesine uçurarak maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, Alembey Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle yapımı devam eden bir okulun çatısı, evin bahçesine düştü.

Rüzgarın şiddetiyle çevreye savrulan çatı, evde hasar oluşmasına neden oldu. Rüzgarın şiddetiyle uçan çatının düştüğü evin sahibi Fatma Horuz, yaşanan olayla ilgili şunları kaydetti:

"Mutfakta yemek hazırlıyorduk. Büyük bir ses duyunca eşime 'bizim çatımı uçtu' dedim ve dışarı çıkıp bakmasını istedim. Bahçede oyun oynayan çocuğumu eve gelmesi için uyardım. Çocuğu eve almasaydım çatı 6 yaşındaki oğlumuz Batuhan'ın üzerine düşecekti. Okulun çatısı bizim evin önüne düşmüş. Evimizde küçük çaplı maddi hasar oluştu."

Elbistan Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olay sonrası okul binası etrafında incelemede bulundu.

