Okulun önündeki çöpten Atatürk posteri çıktı, müdür görevden uzaklaştırıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Doğan Demircioğlu İlkokulu'nun önündeki çöp konteynerinde, vatandaşlar tarafından Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosu bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Atatürk portresi ve İstiklal Marşı'nın yazılı olduğu tablo, yetkililer tarafından bulunduğu yerden alındı.

Denizli Valiliği'nden konu ile ilgili gerekli incelemenin yürütüldüğü ifade edilerek, "Okul müdürü R.Ö. görevden uzaklaştırılarak konunun aydınlığa kavuşturulması için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" denildi.

﻿﻿DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ "ATATÜRK'E BEDDUA DEĞİL, DUA EDİLİR"