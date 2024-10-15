Okulun yangın merdiveninden düşen öğrenci yaralandı

Yaşamkent Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nda beton merdivenlerden oluşan ve yanında beton korkuluk bulunan yangın merdivenlerini kullanmak isteyen 2'nci sınıf öğrencisi Murat U.K. dengesini düştü.

Yaklaşık 3 metre yüksekten beton zemine düşen öğrenci için adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı öğrenci ambulansla kaldırıldığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Öğrencinin vücudunda kırıklar bulunduğu, hayati tehlikesinin ise olmadığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.