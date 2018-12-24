Okuduğu lisede verilen cinsel istismar seminerinden cesaret alan D.E., 5 yıl önce amcasının oğulları S.E. ve İ.E. tarafından tecavüzü uğradığını anlatmaya karar verdi.

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, cesaretini toplayan D.E. önce öğretmeni İbrahim Campolat'a gitti. Daha sonra savcılıkta 12 yaşındayken kuzeni S.E.'in kendisine "Seni öldürürüm" diyerek tecavüz ettiğini ileri sürdü. Bir yıl sonra ise S.E.'nin "Annemin yardıma ihtiyacı var" diyerek evlerine götürdüğünü ve bir kez daha tecavüz ettiğini iddia etti.

Genç kız, geçen yıl öldürülen diğer kuzeni İ.E'nin ise hem kendisine hem kardeşine istismarda bulunduğunu belirtti. Yapılan muayenede D.E.'nin bakire olmadığı anlaşıldı.

34 yaşındaki S.E., aralarında husumet bulunduğunu, bu yüzden iftira atıldığını savundu. S.E.'ye 'zincirleme bir şekilde çocuğun cinsel istismarı, cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Tutuklanan S.E., 7 ay sonra delil durumu ve delillerin karartma ihtimalinin bulunmamasından dolayı tahliye edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Harika Günay Karataş, "Adalet bir çocuğu daha mağdur etmiştir. Bugün mağdur olan, müvekkilim şahsında tüm çocukların geleceğidir" dedi.