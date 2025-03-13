Okuma yazmayı yeni öğrenen miniklerden Mehmetçiğe mektup: "Tırnağınıza taş değmesin, bayrağımız size emanet"



Askere mektup yazan öğrencilerden Kuzey Araz yazdığı mektupta, "Sevgili asker ağabeylerim siz olmasaydınız bu bayrak düşmanların elinde olurdu. Siz bu vatanı nasıl koruduysanız nasıl sahip çıktıysanız biz de öyle yapacağız. Gözleriniz arkada kalmasın" dedi.



Duygularını yazdığı mektupta dile getiren birinci sınıf öğrencisi Azra ise," Asker abilerim siz bizi korursunuz. Siz varsınız diye bizler rahatça okulumuza gidiyoruz. Tırnağınıza taş değmesin. Bayrağımız size emanet. Allah yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.



Okuldaki programa katılan Albay Soner Topaloğlu, " Mili Eğitim Bakanlığımız ile Milli Savunma Bakanlığımızın birlikte gerçekleştirdiği ‘Mehmetçiğe bir mektupta sen yaz’ projesinde İstanbul’daki bu okulumuzda çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum" şeklinde yazdı.