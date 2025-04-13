Okyanusların ‘şampiyonu’ Sakarya’da ölü olarak bulundu

Geçtiğimiz senelerde ilk kez İstanbul Boğazı’nda görülen bu hayvanın boyu 3 metreye ve kilosu 900 kilograma kadar ulaşabiliyor.

OKYANUSLARDA EN DERİNE DALABİLİYOR

Sahilde vatandaşlar tarafından ölü olarak bulunan deri sırtlı deniz kaplumbağası, okyanuslarda en derine dalan ve en büyük mesafeleri kat eden "Şampiyon kaplumbağa" olarak da biliniyor.