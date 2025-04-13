Okyanusların ‘şampiyonu’ Sakarya’da ölü olarak bulundu
Dünyadaki en büyük sürüngenlerden birisi olarak bilinen ve Pasifik, Atlas, Hint okyanusları, Akdeniz'de görülen deri sırtlı deniz kaplumbağası, Sakarya’nın Karasu ilçesindeki sahilde ölü olarak bulundu.
Geçtiğimiz senelerde ilk kez İstanbul Boğazı’nda görülen bu hayvanın boyu 3 metreye ve kilosu 900 kilograma kadar ulaşabiliyor.
OKYANUSLARDA EN DERİNE DALABİLİYOR
Sahilde vatandaşlar tarafından ölü olarak bulunan deri sırtlı deniz kaplumbağası, okyanuslarda en derine dalan ve en büyük mesafeleri kat eden "Şampiyon kaplumbağa" olarak da biliniyor.
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