Olası bir depremde İstanbul'dan Erciyes Dağı büyüklüğünde moloz çıkar

İstanbul 7,5 büyüklüğündeki bir depremde Erciyes Dağı büyüklüğünde bir moloz yığınıyla da karşılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Daire Başkanı Ayşen Erdinçler'in ifade ettiği rakam beklenen depremde yıkımın ne kadar büyük olacağına işaret ediyor. Uzmanlara göre 100 milyon ton hafriyat, 660 stadyum ya da Erciyes Dağı büyüklüğünde bir moloz yığını anlamına geliyor.
İstanbul Deprem Seferberlik Planı programında konuşan Erdinçler, atıklar için 30 ile 50 milyon metreküp arasında hacme sahip döküm sahalarına ihtiyaç duyulacağını belirtti.
Yıkımla beraber bir de çevre felaketi ortaya çıkacak. O nedenle bertaraf tesislerine de ihtiyaç olacak.
Erdinçler, ''Molozların içinde bulunan asbest, arsenikle işlem görmüş ahşaplar, ağır metalller ve organik kirleticiler gibi insan sağlığına çok ciddi etkileri olan, çevreye etkileri olduğu için düzenli şekilde yapılması gerekir.'' şeklinde konuştu.
Uzmanlar bu kadar büyüklükte bir hafriyatı taşımak için kamyonların en az 3 buçuk milyon sefer yapmak zorunda kalacağını belirtiyor.