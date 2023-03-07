Olası bir depremde İstanbul'dan Erciyes Dağı büyüklüğünde moloz çıkar

Erdinçler, ''Molozların içinde bulunan asbest, arsenikle işlem görmüş ahşaplar, ağır metalller ve organik kirleticiler gibi insan sağlığına çok ciddi etkileri olan, çevreye etkileri olduğu için düzenli şekilde yapılması gerekir.'' şeklinde konuştu.



Uzmanlar bu kadar büyüklükte bir hafriyatı taşımak için kamyonların en az 3 buçuk milyon sefer yapmak zorunda kalacağını belirtiyor.