Olası İstanbul depremi: 7 baraj çok tehlikeli

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depreminin neden olabileceği tehlikelere dikkat çekti.

Görür, özellikle şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarla ilgili uyardı, eleştirileri de oldu.

Prof. Dr. Görür, "İSKİ’nin barajlarında ben de görev yaptım. 14 tane barajın, 7'si çok tehlikeli. Yani bu depremi çıkartır veya çıkartmaz." diyerek önemli bir uyarıda bulundu.

"RAFLAR PROJE DOLU AMA İSTANBUL DEPREME HAZIR DEĞİL"

"Sürekli proje, proje... Bütün raflar proje doldu. Eminim dünyada en fazla deprem hazırlık projesi yapan ülke Türkiye'dir. İstanbul depreme hazır değil. Yapılması gerekenlerin yanında daha az." eleştirisinde bulundu.