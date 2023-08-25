Olası İstanbul depremi | Bakan Uraloğlu: Tahliye planı hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuştu.



''İSTANBUL İÇİN TAHLİYE PLANI HAZIR''

Olası İstanbul depremi için tahliye planlarının hazır olduğunu belirten Uraloğlu, depreme hazırlık için köprü ve otoyollara dönük güçlendirme çalışmalarına dikkat çekti.

''KUZEY MARMARA OTOYOLU KINALI-MALKARA YÖNÜNDEN OLACAK''

"İstanbul'un aort damarı" dediği Kuzey Marmara Otoyolu'nu işaret ederek şöyle konuştu:

''İstanbul'da bir tahliye planımız var. Biz Kınalı-Malkara dediğimiz Çanakkale istikametinden gerek tahliye, gerekse de acil yardımı da oradan da sağlamış olacağız. Aynı şekilde Osmangazi Köprüsü'nden Kuzey Marmara Otoyolu'ndan sağlamış olacağız.

''KÖPRÜLERİN ASKI HALATLARINI YENİLİYORUZ''

İstanbul'daki iki tane köprümüzün askı halatlarını birini yeniledik 15 Temmuz'u ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde de devam ediyoruz. Askı halatlarını yeniliyoruz ve bunların rutin kontrollerini yapıyoruz. Özellikle otoyollar üzerindeki viyadüklerin deprem güçlendirmelerini yapıyoruz.''