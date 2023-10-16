Olası İstanbul depremi | Riskli binalara güçlendirme çalışmaları devam ediyor

İstanbul'da çok riskli 600 bin konut bulunuyor.



Bu tespit, 7 ve üzeri bir depremde bir çoğunun yıkılacağı veya ağır hasar alacağı anlamına geliyor. Ancak binaların hepsini aynı anda yıkıp yeniden inşa etmek yıllara yayılacak bir süreci beraberinde getiriyor.



Bu yüzden apartmanlarda güçlendirme projeleri büyük önem taşıyor.



Karbon elyafla kolonlarda önlem almak alternatifler arasında yer alırken benzer işlemlerle de yapı kuvvetlendirebiliyor.



KOLONLARA VE ZEMİNLERE FARKI ÇÖZÜMLER



Şişli'de bulunan İstanbul Miras Genel Müdürlük binasında da kolonlar epoksi esaslı yapıştırıcılarla; yani güçlü, esnek yapıya sahip malzemelerle sarılıyor.



Radye temel yöntemiyle olası bir depremde titreşimlerin zemine yüzeysel bir biçimde yayılması hedefleniyor.



Daire sakinleri "istanbulyenileniyor.com" internet sitesi üzerinden KİPTAŞ'a güçlendirme veya yenileme talebinde bulunabilirler.



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