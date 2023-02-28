Olası İstanbul depreminde tsunami olacak mı? Haliç'e dikkat

GÜVENLİ BÖLGE 100 METRE



ODTÜ Kıyı ve Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner ise tsunaminin en çok tekneleri etkileyeceğini belirtti.



Betonarme binaların tsunamiden etkilenmeyeceğini belirten Yalçıner, tsunami anında yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:



"Yapmamız gereken, depremden en az zararla kurtulmuş olmaktır daha sonra belki tsunami gelirse önce denizde bir çekilme olabilir. Daha sonra denizin ilerlemesi beklenir. Kıyılardaki tabelaların gösterdiği yöne en hızlı şekilde ulaştığımız takdirde güvenli bölgeye varırız. Bu güvenli bölgede uzak mesafede değildir, birkaç 100 metredir. O nedenle tsunaminin geleceği zamana kadar bizim güvenli bölgeye çıkmamız mümkündür. Deprem önemlidir, tsunami ikinci derece önemlidir. Öyle bir durum olduğunda uzaksak bir şey yapmayalım kıyıya yakınsak uzaklaşalım."



HANGİ NOKTALAR TEHLİKELİ?



İstanbul'da tüm kıyıların tehdit altında olmadığının altını çizen Yalçıner, "Bazı noktalar tsunaminin baskınına maruz kalabilir. Bazı yerlerde çok az bazı yerlerde birkaç 100 metre. Nehir ağızları, dere ağızları, yatakları ya da kıyıya yakın düşük kotlu alanlar, dolgu alanları, tsunaminin geldiğinde ilerleyeceği yerler olarak bilinmektedir." ifadelerini kullandı.



Yalçıner, olası bir tsunamin boyunun ise Kandilli Rasathanesi'ne göre 50 santimetre civarında olabileceğine işaret etti.

OLASI MARMARA DEPREMİNDE TSUNAMİ OLUR MU?