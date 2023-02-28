Olası İstanbul depreminde tsunami olacak mı? Haliç'e dikkat

Kahramanmaraş merkezli depremler olası İstanbul depremini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar deprem sonrası meydana gelebilecek tsunamiyi de tartışıyor.
Olası İstanbul depreminden sonra gerçekleşmesi beklenen tsunami kıyı kesiminde bulunan 17 ilçeyi tehdit ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Marmara Denizi ile kıyısında bulunan ilçelerde 'Tsunami Eylem Planı' kapsamında çalışmalar yaptı.
Bu kapsamda kıyılara bilgilendirme panoları yerleştirildi. Adalar, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Silivri, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu olmak üzere toplamda 131 bilgi panosu ile bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.
Bilgilendirme panolarında, tsunami hakkında genel bilgilendirme, tehlike bölgeleri, toplanma noktaları ve acil durum numaraları gibi bilgiler yer alıyor.
"DEPREM SONRASI SAHİLE KOŞMAYIN"
Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Şamil Şen, yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti. Şen, "Halkımızın bunlara dikkat etmesi lazım, deprem olduktan sonra sahile koşmaması gerek." dedi.
"BÜYÜK TSUNAMİ BEKLEMİYORUM"
İstanbul'da büyük ölçekli tsunami beklemediğini söyleyen Şen, "Surları aşan büyük tsunamiler, denizin içerisinde kaymalar ve bunlara bağlı göçmeler olacak gibi görüşler var. Ben bunlara saygılıyım ama Marmara Denizi'nin büyüklüğü düşünülürse, burada deprem olduğunda, küçük ölçekli tsunamiler olabilir. Ben büyük ölçekli tsunami olacağını düşünmüyorum." dedi.
HALİÇ ÖRNEĞİ
"Bazı düz alanlarda dalga yaptıktan sonra dar bölgelerde, farklı etkiler yapma olasılığı var." diyen Şen şöyle devam etti:
"Haliç'e girdiğinde, büyük bir su kütlesi az bir alanda çok yerlere hasarlar verebilir. Tsunami için yapılan çalışmalar oldukça iyi. Bazı riskler için önlemler alınmış. Çeşitli bilgilendirme panoları var. Halkımızın bunlara dikkat etmesi lazım, deprem olduktan sonra sahile koşmaması gerek. Kurtarma ekiplerinin de buna uygun bir çalışma yapması gerekir. Kara ve denizdeki kurtarma sistemleri farklıdır."
GÜVENLİ BÖLGE 100 METRE
ODTÜ Kıyı ve Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner ise tsunaminin en çok tekneleri etkileyeceğini belirtti.
Betonarme binaların tsunamiden etkilenmeyeceğini belirten Yalçıner, tsunami anında yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:
"Yapmamız gereken, depremden en az zararla kurtulmuş olmaktır daha sonra belki tsunami gelirse önce denizde bir çekilme olabilir. Daha sonra denizin ilerlemesi beklenir. Kıyılardaki tabelaların gösterdiği yöne en hızlı şekilde ulaştığımız takdirde güvenli bölgeye varırız. Bu güvenli bölgede uzak mesafede değildir, birkaç 100 metredir. O nedenle tsunaminin geleceği zamana kadar bizim güvenli bölgeye çıkmamız mümkündür. Deprem önemlidir, tsunami ikinci derece önemlidir. Öyle bir durum olduğunda uzaksak bir şey yapmayalım kıyıya yakınsak uzaklaşalım."
HANGİ NOKTALAR TEHLİKELİ?
İstanbul'da tüm kıyıların tehdit altında olmadığının altını çizen Yalçıner, "Bazı noktalar tsunaminin baskınına maruz kalabilir. Bazı yerlerde çok az bazı yerlerde birkaç 100 metre. Nehir ağızları, dere ağızları, yatakları ya da kıyıya yakın düşük kotlu alanlar, dolgu alanları, tsunaminin geldiğinde ilerleyeceği yerler olarak bilinmektedir." ifadelerini kullandı.
Yalçıner, olası bir tsunamin boyunun ise Kandilli Rasathanesi'ne göre 50 santimetre civarında olabileceğine işaret etti.
OLASI MARMARA DEPREMİNDE TSUNAMİ OLUR MU?