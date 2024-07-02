“Olay günü başka yerdeydim” dedi, HÜDA Par saldırganı için akıl sağlığı raporu istendi

Adana’da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Sekreteri Sacit Pişgin’i bıçakla öldüren, İl Başkanı Salih Demir’i de yaralayan Ali Sever’in yargılanması sürüyor. Son duruşmada, “Olay günü, olay yerinde bulunmuyordum. Başka bir yerdeydim. Beraatimi istiyorum.” diyen saldırgan için akıl sağlığı raporu istendi.

“Olay günü başka yerdeydim” dedi, HÜDA Par saldırganı için akıl sağlığı raporu istendi

’da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) il sekreterini öldürüp, il başkanını da yaralayan saldırganın yargılanmasına devam edildi.

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı’na 22 Temmuz 2023’te giren Ali Sever, bıçakla HÜDA PAR İl Sekreteri Sacit Pişgin’i öldürdü, İl Başkanı Salih Demir’i de yaraladı.

Olay yerinde yakalanıp, tutuklanan Ali Sever hakkında kasten öldürme suçundan müebbet, kasten öldürmeye teşebbüs etme ve nitelikli olarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Sever’in yargılanmasına devam edildi.

“Olay günü başka yerdeydim” dedi, HÜDA Par saldırganı için akıl sağlığı raporu istendi - 1

“OLAY GÜNÜ BAŞKA YERDEYDİM”

Sever, duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Sever, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, “Olay günü, olay yerinde bulunmuyordum. Başka bir yerdeydim. Beraatimi istiyorum” dedi.

Müşteki avukatları, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Sever’in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı sanığın akıl hastalığı ve cezai ehliyet bakımından değerlendirilmesi için İstanbul Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi’nden gelecek raporun beklenilmesi ve eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

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