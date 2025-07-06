Olay, tapuda ortaya çıktı: Mersin'den Adana'ya sazan sarmalı dolandırıcılığı

Mersin'de yaşayan H.G. (48), Adana'nın Sarıçam ilçesindeki 3+1 dairesini satmak için ağabeyi A.G.'den (52) yardım istedi.

A.G., dairenin fotoğraf ve videolarını çekip ilan sitesine yükledi.

1,5 MİLYONA ANLAŞMA SAĞLANDI

Bu ilanı gören ve kendisini "Hasan Kılıç" olarak tanıtan Onur A. (24), A.G. ile iletişime geçerek evi 2,3 milyon liraya almak üzere anlaştı.

Daha sonra aynı ilçede emlakçılık yapan N.Ç.'ye ulaşarak kendini müteahhit olarak tanıtan Onur A., A.G.'den aldığı görselleri "satılık ev" diye gönderdi.

N.Ç. de müşterisi Ö.Ç.'ye (30) söz konusu evi önerdi. Ö.Ç., 6 Ocak'ta ortağı R.Y. ve N.Ç. ile birlikte evi gezdi. A.G., kardeşinin evi olduğunu belirterek daireyi gösterdi.

Evi beğenen Ö.Ç., 1,5 milyon liraya almak üzere anlaşma sağladı.

OLAY, TAPUDA ORTAYA ÇIKTI

Ertesi gün Sarıçam Tapu Müdürlüğü'nde devir işlemleri için bir araya gelindi ancak alıcı ve gerçek satıcı hiç karşılaştırılmadı.

Onur A., taraflarla ayrı ayrı iletişim kurarak süreci yönetti. Satış sırasında H.G.'nin müteahhite olan 500 bin liralık borcunu kapatmak amacıyla A.G., bu kısmın müteahhit O.E.'nin oğlu M.E.'ye gönderilmesini istedi.

Geri kalan 1 milyon lira ise Onur A.'nın yönlendirmesiyle Hüseyin Ö.'nün (25) hesabına aktarıldı. Ancak parayı alan Onur A., bir daha alıcıya ulaşmadı.

Dolandırıcılık olayı, tapuda ödeme yapılmadığının anlaşılmasıyla ortaya çıktı.

EMNİYETE BAŞVURULDU

Hemen emniyete başvuruldu.

Adana Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, paranın izini sürerek Gaziantep'te Hüseyin Ö. ve babası Cemal Ö.'yü yakaladı. Paranın kripto para hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

Onur A. ise Mersin'de gözaltına alındı.

