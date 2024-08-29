Olaylı Göztepe maçı soruşturması: İki polis müdürü görevden alındı

Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle İzmir Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürü ve Spordan Sorumlu İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı görevden alındı.

Olaylı Göztepe maçı soruşturması: İki polis müdürü görevden alındı

Süper Lig'in 2. haftasında - arasında oynanan maçın devre arasında olaylar çıkmıştı.

Maça alınmayan taraftarlar için deplasman tribününe giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u, boynunda yaka kartı olan Fatih Özkan arkadan iterek yere düşürmüştü.

Olayların ardından Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'a saldıran şahıs başta olmak üzere tüm yetkililer için suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan Fatih Özkan'a ev hapsi cezası verildi.

Soruşturma sürerken, müfettiş raporları doğrultusunda yeni bir karar daha çıktı.

İKİ POLİS MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürü ve Spordan Sorumlu İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı, müfettiş raporuyla görevden alındı.

Her iki müdürün de farklı birimlere atandığı öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Metrobüs kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı

TÜRKİYE HABERLERİ

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 30 Ağustos 2024

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 30 Ağustos 2024

30 Ağustos Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara ve İzmir cuma namazı saatleri

30 Ağustos Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara ve İzmir cuma namazı saatleri

Aydın'da sulama havuzuna düşen yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğuldu

Aydın'da sulama havuzuna düşen yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğuldu

RTÜK Başkanı Şahin'den Narin Güran haberlerine yayın yasağı açıklaması

RTÜK Başkanı Şahin'den Narin Güran haberlerine yayın yasağı açıklaması

Fethiye'de lüks tekne alevlere teslim oldu

Fethiye'de lüks tekne alevlere teslim oldu

30 Ağustos'ta (yarın) kargolar açık mı, çalışıyor mu?

30 Ağustos'ta (yarın) kargolar açık mı, çalışıyor mu?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...