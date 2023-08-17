Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Sonuçları açıklandı

ÖSYM SONUÇ DUYURUSU



ÖSYM'den yapılan açıklamada;



"Başkanlığımızda boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddenin (c) fıkrası gereğince Sınav Hizmetleri Uzmanı unvanlı pozisyona 03.05.2023 ile 17.05.2023 tarihleri arasında başvuruları alınan 15 (On beş) sözleşmeli personel alımı için başvuruların değerlendirilmesi tamamlanmış olup adaylar sonuçlarına, (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden erişebilir. Adaylardan sözlü sınava katılmaya hak kazananların, https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/ozgecmis.docx adresindeki özgeçmiş formunu doldurarak e-Devlet üzerinden barkodlu olarak alınmış mezuniyet belgesini, 31.08.2023 tarihine kadar pdhdb@osym.gov.tr e-posta adresine ulaştırmaları gerekmektedir." denildi.