Öldükten 4 ay sonra evinde cesedi bulundu

Kastamonu'da yaşayan 57 yaşındaki Ümit Bektaş, 2 katlı evinde ölü bulundu.



Bektaş'tan uzun zamandır haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, yaklaşık 4 ay önce öldüğü tahmin edilen Ümit Bektaş'ın iskelete dönmüş cesedi ile karşılaştı.

Yalnız yaşadığı ve eşinden ayrıldığı öğrenilen Bektaş'ın cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



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