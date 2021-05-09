Öldürdüğü eşini parçalayıp foseptiğe atan kadın tutuklandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, foseptikte parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Olay, 5 Mayıs'ta Sakaören köyünde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Ferit Bigeç, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde oturan oğlu 2 çocuk babası Yılmaz Bigeç'ten haber alamayınca Sakaören köyüne geldi.

13 Nisan'da jandarmaya oğlunun kayıp olduğuna ilişkin ihbarda bulunan Ferit Bigeç, 5 Mayıs sabahı, bahçede soğan ekerken, foseptikten gelen kötü kokuyu fark etti. Bunun üzerine jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları aramada foseptike parçalanmış erkek cesedi buldu.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerince çukurdan çıkarılan ceset parçaları, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiyle Ferit Bigeç'in oğlu 35 yaşındaki Yılmaz Bigeç'e ait olduğu tespit edildi.



ARKASINI DÖNÜNCE TAŞLA BAŞINA VURMUŞ



Yılmaz Bigeç'in öldürülme olayını aydınlatılmasına yönelik jandarma ekiplerince başlatılan çalışmayla eşi Reyhan Bigeç gözaltına alındı.

Bigeç, jandarma verdiği ifadesinde, köyde bir kişiyle yaşadığı aşkı, eşi Yılmaz Bigeç öğrendikten sonra aralarında tartışma çıktığını söyledi. Tartışmanın büyümesiyle eşinin arkasını döndüğü sırada kafasına vurduğu taş ile öldürdüğünü itiraf eden Bilgeç, şöyle konuştu:



"Gündüz vakti saat 14.00 sıralarında kocam bana hakaretlerde bulundu. Ben de sinir krizi geçirerek bana arkasını dönükten sonra kafasına taşla vurdum yere düştü. Çocuklarımdan biri evde değildi diğeri de yatıyordu. Cesedi odada eklem yerlerinden parçalara ayırıp camdan çıkararak evimin önündeki çukura attım."



CESEDİ BABASI TARAFINDAN BULUNDU



Ferit Bigeç, oğlunun cesedini foseptikte bulduğunu ifade ederek, "Oğlum kaybolduktan sonra köye geldim ve kendi çabamla soruşturmaya ve nereye gittiğini öğrenmeye çalışıyordum. Cesedin bulunduğu gününün sabah saatlerinde bostanımıza soğan ektik. Hayvanlar soğanlara zarar vermesin diye etrafını örtmek için eşimden kuyunun üzerinde bulunan sunta parçasını istedim. Eşim sunta parçasını kaldırınca çok kötü koku birden etrafa yayıldı. Hemen kuyuya doğru gidip içine baktım ve orada bir ayak gördüm ve hemen jandarmaya haber verdim. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ceset parçalarını çıkardı. Daha sonra yapılan otopsinin ardından cesedin oğluma ait olduğu ortaya çıktı" dedi.



Eşini öldürdüğü itirafının ardından Reyhan Bigeç sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, jandarma ekiplerinin ise soruşturması sürüyor.