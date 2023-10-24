Öldüren köpek saldırısında tahliye

TASMASINI KOPARDI



Sanık avukatı İsmail Güler ise müvekkilinin köpeği sahiplendikten 4 gün sonra belediyeyi arayıp geri alınmasını istediğini ancak bu talebinin kabul edilmediğini ileri sürerek "Köpeğin aşısının yapıldığı ve küpeli olduğu kendisine söylenmiş. Saldırgan köpek, tasmasını kopararak istenmeyen olayın yaşanmasına neden oldu. Müvekkilim köpeğin saldırgan olduğunu bilseydi sahiplenmezdi. Tahliyesini talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.



Durna'nın ailesinin avukatı Özkan Evren de sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.



Mahkeme heyeti, H.K'nin "Bilinçli taksirle kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdi.



5 GÜN ÖNCE SAHİPLENMİŞ



Van'ın İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi'nde 30 Ocak'ta arkadaşlarıyla oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğrayan Emir Mete Durna ağır yaralanmış, kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.



Soruşturma kapsamında, çocuğa saldıran köpeği 25 Ocak'ta sahiplendiği tespit edilen H.K. tutuklanmıştı.