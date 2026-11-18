Mersin 'in Mezitli ilçesindeki özel bir hastanede 5 Haziran 2024'te mide balonu taktırmak isteyen üniversite öğrencisi Ali Can Gül'ün (22) operasyonda yaşamını yitirmesine ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında tutuklanıp daha sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilen doktor D.E.'nin, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsinin talep edildiği, anestezi uzmanı S.G. ve anestezi teknisyeni Y.Y.Ö. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

Değerlendirilmek üzere Mersin 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, otopsi tutanakları, hastanedeki endoskopi cihazının arızalı olduğuna ilişkin rapor, hastane denetim tutanakları, Adli Tıp Kurumu raporları, tanıklar ile hastanenin anestezi uzmanı ve anestezi teknisyeninin beyanları yer aldı.

ARIZALI CİHAZLA MİDESİNE BALON YERLEŞTİRİLMİŞ

Olay tarihinde arızalı olan endoskopi aletiyle Gül'ün midesine balon yerleştirildiği belirtilen iddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Endoskopi aletinin bağlantısının bir süre sonra kesilmesi üzerine doktor D.E., balonun mideye tam yerleştirildiğini düşünerek balonu yemek borusunda şişirdiği, şişirme sırasında maktulün kalp atışlarının azalması ve nefes almaması üzerine balonu geri çektiği ancak patlatmadığı, anestezi uzmanının gelmesini istediği, bir süre sonra anestezi uzmanının gelerek maktulün ağzında şişkin vaziyette olan ve maktulün nefes almasını engelleyen balonu patlattığı, bu şekilde şüphelinin arıza verdiğini bildiği endoskopi aletiyle maktulün midesine balonu yerleştirmeye çalıştığı, endoskopi aletinin işlem sırasında arıza vermesi üzerine balonun mideye tam yerleştiğini değerlendirerek balonu yemek borusunda şişirdiği, devamında balonu şişkin halde çıkartıp maktulün ağzında bekleterek ve maktulün nefes almasını engelleyerek, ölüme sebebiyet verdiği, işlemin arıza veren aletle yapılmış olması, balonun yemek borusunda şişirilmesi ve devamında ağızda bekletilmesi hususu dikkate alındığında eylemin 'bilinçli taksirle' işlendiği, bu şekilde şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmaktadır."

İddianamede, kamera görüntüleri ve tanık ifadelerine göre doktor D.E.'nin, yanına aldığı aletle Gül'ün cenazesinin götürüldüğü morga girip bir süre sonra çıktığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Merkez Mezitli ilçesindeki bir özel hastanede 5 Haziran 2024'te mide balonu taktırmak isteyen 22 yaşındaki Ali Can Gül'ün operasyonda yaşamını yitirmesi ne ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada "cesede müdahale şüphesi doğuran tespitler kapsamındaki delil karartma iddiaları"na yönelik gözaltına alınan 7 şüpheliden operasyonu yapan doktor D.E.'nin sekreteri S.A.S. tutuklanmış, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılık tarafından doktor D.E. ve tespit edilecek diğer görevliler hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulundan soruşturma izni istenmişti. Bu kapsamda, gözaltına alınan doktor D.E. tutuklanmış, anestezi uzmanı S.G. ve anestezi teknisyeni Y.Y.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. D.E, 5 ay süren tutukluluk sürecinin ardından adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.