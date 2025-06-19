Öldüren mide balonu operasyonu: Doktor tutuklandı

Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu, Mersin'in Yenişehir ilçesindeki bir özel hastanede 5 Haziran 2024'te üniversite öğrencisi Ali Can Gül'ün ölümüne ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının doktor D.E. ve kurulca tespit edilecek diğer görevliler hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan istediği soruşturma iznini verdi.



Bu kapsamda, operasyonu gerçekleştiren doktor D.E, anestezi uzmanı S.G. ve anestezi teknisyeni Y.Y.Ö. gözaltına alındı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden doktor D.E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.G. konutu terk etmeme olmak üzere Y.Y.Ö. ile adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

