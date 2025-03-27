imsakiye

Öldüren şaka: Arkadaşını okul servisinin önüne itti

Adana'nın arkadaşının şaka amaçlı itelediği kız öğrenciye okul servis minibüsü çarptı. Öğrenci hayatını kaybetti.

Öldüren şaka: Arkadaşını okul servisinin önüne itti

, Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi Andaç Sokak'ta bulunan Şehit Ziya Özkozanoğlu Ortaokulu yanında meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıkıp eve doğru giden 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Gazel Alsheıkm'i yanındaki bir arkadaşı amaçlı iteledi. İteleme sonrası Gazel'e, okuldan hareket eden A.B. (44) idaresindeki 01 ADL 295 plakası servis minibüsü çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvururken, servis minibüsü sürücüsünü de gözaltına aldı.

BABA KIZININ ELİNİ TUTUP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Acı haberi alan Gazel'in ailesi olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Baba Bassen Alsheıkm yerde cansız yatan kızını elini tutarak uzun süre ağladı.

Yakınları tarafından sakinleştirilen aileye sağlık ekipleri müdahale etti. Savcı ve polisin olay yeri incelemesi sonrasında küçük kızın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...