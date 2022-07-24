Konya'da öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın ismi, Konya'da bir caddeye verilecek.



​Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya Büyükşehir Meclisi ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Konya Şehir Hastanesi ve yeni Emniyet Müdürlüğü arasındaki caddeye şehit doktorumuzun ismini vererek, ismini ilelebet yaşatacağız" dedi.



Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Ekrem Karakaya, 7 Temmuz'da Hacı Mehmet Akçay'ın düzenlediği silahlı saldırıda öldürülmüştü.



Annesinin ölümünden anjiyo ameliyatını yapan Dr. Karakaya'yı sorumlu tutan Akçay, aynı silahla da intihar etmişti.

