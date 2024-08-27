Öldürülen MHP'li ilçe başkanının katili teslim oldu

Rize'nin Derepazarı ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap, son yolculuğuna uğurlandı. Olay sonrası polise teslim olan saldırgan Bayram K.’ın ifadesinde, “Beni öldüreceğini düşünüp ateş ettim." dediği belirtildi.

Öldürülen MHP'li ilçe başkanının katili teslim oldu
MHP Derepazarı İlçe Başkanı silahlı kavgada hayatını kaybetti

MHP Derepazarı İlçe Başkanı silahlı kavgada hayatını kaybetti

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Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap ve Bayram K. önceki gün çalıştıkların fabrikanın yemekhanesinde bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışma sonrası Bayram K., mesai bitiminde Kap’a yumruk atarak saldırdı. Darp olayından bir gün sonra otomobili ile evinden çıkan Şaban Kap, yolda karşılaştığı Bayram K. ile görüşmek istediği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şaban Kap, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KENDİSİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNEREK ATEŞ AÇMIŞ

Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken şüpheli saldırgan Bayram K., polis merkezine giderek teslim oldu.

Gözaltına alınan ve suçu itiraf eden şüphelinin, ilk sorgusunda "Önceki gün aramızda bir tartışma oldu. Yolda araçla beklediğini gördüm. Yanına gittiğimde beni öldüreceğini düşünüp ateş ettim.” dediği öğrenildi.

Öldürülen MHP'li ilçe başkanının katili teslim oldu - 1

BAŞKAN KAP TOPRAĞA VERİLDİ

Şaban Kap için, Derepazarı Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Derepazarı Kaymakamı Samet Yükselecek, Derepazarı Belediye Başkanı Şaban Kalça, MYK Üyesi Yavuz Tellioğlu, MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan ve MHP teşkilatı, Kap’ın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törene katılanlar Şaban Kap'ın aile fertlerine taziye dileklerinde bulundu. Şaban Kap’ın cenazesi, öğle vaktinde kılınan namaz sonrası Uzunkaya köyündeki aile kabristanlığına defnedildi. 

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