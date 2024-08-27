Öldürülen MHP'li ilçe başkanının katili teslim oldu

Derepazarı MHP İlçe Başkanı Şaban Kap ve Bayram K. önceki gün çalıştıkların fabrikanın yemekhanesinde bilinmeyen nedenle tartıştı.



Tartışma sonrası Bayram K., mesai bitiminde Kap’a yumruk atarak saldırdı. Darp olayından bir gün sonra otomobili ile evinden çıkan Şaban Kap, yolda karşılaştığı Bayram K. ile görüşmek istediği sırada silahlı saldırıya uğradı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şaban Kap, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



KENDİSİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNEREK ATEŞ AÇMIŞ



Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken şüpheli saldırgan Bayram K., polis merkezine giderek teslim oldu.



Gözaltına alınan ve suçu itiraf eden şüphelinin, ilk sorgusunda "Önceki gün aramızda bir tartışma oldu. Yolda araçla beklediğini gördüm. Yanına gittiğimde beni öldüreceğini düşünüp ateş ettim.” dediği öğrenildi.